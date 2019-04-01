Burdur'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü
38 dakika önce
Burdur'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Burdur
'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi. Akdere
Mahallesi'nde bir inşaatın dördüncü katında balkon korkuluklarını yapan Muammer İnci'nin (55) elindeki demir profil, inşaatın yanından geçen elektrik tellerine çarptı.
Akıma kapılan İnci, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan İnci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İnci'nin cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:06 Kaynak: AA
Satın Aldığı Evde İnsana Ait Kafatası ve Kemikler Bulundu
Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi
Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek
Muharrem İnce'den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi