Burdur'da elektrik kesintileri
1 saat önce
Akdeniz Elektrik Dağıtım Burdur İl Müdürlüğü tarafından Burdur'un Bucak ilçesine bağlı bazı köylerde planlı elektrik kesintilerinin yapılacağı bildirildi.
Akdeniz
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:01 Kaynak: AA
Elektrik Dağıtım Burdur
İl Müdürlüğü tarafından Burdur'un Bucak
ilçesine bağlı bazı köylerde planlı elektrik kesintilerinin yapılacağı bildirildi.
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, yatırım programı kapsamında tesis çalışması nedeniyle yapılacak enerji kesintisinin ilçeye bağlı Yüreğil
ve Anbahan köylerinde olacağı kaydedildi.
Açıklamada, elektrik kesintilerinin 12 Temmuz Cuma, 13 Temmuz Cumartesi, 14 Temmuz Pazar ve 15 Temmuz Pazartesi günleri 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacağına yer verildi.
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