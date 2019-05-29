Son Dakika Haberleri: Burdur'da elma yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Burdur'da elma yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Burdur'un Bucak ilçesinde elma yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Burdur'da elma yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde elma yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde Mehmet Yıldız idaresindeki elma yüklü 07 EVR 16 plakalı tır, Çobanpınar mevkisinde şarampole devrildi.
Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tırda sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı Abdullah Kıldı ise Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yıldız'ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırılırken Kıldı, ilk müdahalesinin ardından Isparta'ya sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:16 Kaynak: AA
Bucak, Burdur, Güncel
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