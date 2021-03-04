Burdur'da Erbakan'ın isminin caddeye verilmesi talebine ret - Son Dakika

Burdur'da Erbakan'ın isminin caddeye verilmesi talebine ret

04.03.2021 17:44
Burdur'da Erbakan'ın isminin caddeye verilmesi talebine ret, System.String[]

Her ayın ilk çarşamba günü toplanan Burdur Belediye Meclisi'nde ek gündem maddesi olarak sunulan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın isminin Burdur'da bir caddeye verilmesi, CHP meclis üyeleri tarafından gündeme alınmadı.

Her ayın ilk çarşamba günü toplanan Burdur Belediye Meclisi'nde ek gündem maddesi olarak sunulan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın isminin Burdur'da bir caddeye verilmesi, CHP meclis üyeleri tarafından gündeme alınmadı.

Burdur Belediyesi, Ak Parti Meclis üyeleri, vefatının 10. sene-i devriyesinde rahmetle anılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın isminin Adliye Caddesi'ne verilmesini, Belediye meclisine ek gündem maddesi olarak sundu. Teklif, mecliste yer alan CHP Meclis üyeleri tarafından reddedilince Ak Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Mengi yaptığı paylaşımda " Burdur Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısında AK Partili Belediye Meclis üyelerimiz tarafından Adliye Caddesi isminin Prof. Dr Necmettin Erbakan olarak değiştirilmesi konulu ek gündem madde teklifimiz maalesef CHP'li Meclis üyelerince gündeme alınmayarak reddedildi. Geçtiğimiz günlerde Vefatının 10. sene-i devriyesinde her kesim tarafından anılmasına rağmen ek gündem maddesinin bu şekilde reddedilmesi bizleri üzdü" dedi. - BURDUR

Burdur'da Erbakan'ın isminin caddeye verilmesi talebine ret

Cumhuriyet Halk Partisi, Necmettin Erbakan, AK Parti, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burdur'da Erbakan'ın isminin caddeye verilmesi talebine ret - Son Dakika


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