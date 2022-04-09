Burdur'da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Burdur'da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

09.04.2022 17:10
Burdur'da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Burdur'da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Burdur'da uzaklaştırma kararı kararı aldırdığı eşini av tüfeği ile vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Burdur'da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

BURDUR - Burdur'da uzaklaştırma kararı kararı aldırdığı eşini av tüfeği ile vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Burç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dönercilik yapan Nurcan Seçer (35), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Serhan Seçer, tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile başından ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesinde kaldırılan Nurcan Seçer yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan Serhan Seçer, Gazi Caddesi'nde babasının işlettiği dönerci dükkanına da zarar verdikten sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Serhan Seçer'in birlikte dönercilik yaptığı eşi Nurcan Seçer ile bir süredir ayrı yaşadığı ve eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Talihsiz kadının cenazesi yapılan işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'ya gönderildi. Zanlı Serhan Seçer, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Burdur'da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Burdur'da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Burdur'da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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