Burdur'da eski otomobil lastikleri sokak hayvanları için mama kabı oldu - Son Dakika

Daha sonra Kaymakamlıkça alınan mamaları bu kaplara koyan öğretmenler, sokak hayvanlarını besledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 'nün "sıfır atık projesi" kapsamında ise bir grup öğretmen eski otomobil lastiklerini çeşitli renklerde boyayıp mama kabına dönüştürdü.

Burdur 'un Karamanlı ilçesinde bir grup öğretmen eski otomobil lastiklerini çeşitli renklerde boyayıp sokak hayvanları için mama kabına dönüştürdü.

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