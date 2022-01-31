Üye Girişi
BURDUR'DA ESNAFIN DA KAR KEYFİ - Son Dakika

BURDUR'DA ESNAFIN DA KAR KEYFİ

31.01.2022 17:05
BURDUR'DA ESNAFIN DA KAR KEYFİ

BURDUR'da Uzun Çarşı'daki esnaf kar yağışının ardından kardan adam yapıp, naylona oturarak yolda kaymanın keyfini yaşadı.

BURDUR'da Uzun Çarşı'daki esnaf kar yağışının ardından kardan adam yapıp, naylona oturarak yolda kaymanın keyfini yaşadı.

Burdur'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Uzun Çarşı'daki esnaf kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Esnaf naylonların üzerine oturarak yolda kaydı. İşyerlerinin bulunduğu sokakta esnaf kardan adam yaptı.

Burdur Belediyesi de kentteki yollarda kar temizliği çalışması gerçekleştirdi.

BURDUR'DA ESNAFIN DA KAR KEYFİ
BURDUR'DA ESNAFIN DA KAR KEYFİ
BURDUR'DA ESNAFIN DA KAR KEYFİ

YORUMLAR
500

Burdur, Esnaf, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR'DA ESNAFIN DA KAR KEYFİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:54 Bilecik'in Söğüt ilçesinde 109 ton altın çıkarılacak
16:52 Tarihi transferde sona gelindi, saatte kazanacağı para ağızları açık bırakıyor! İşte Kylian Mbappe'nin oynayacağı yeni takım
16:30 Donan gölde tatilcilerin tehlikeli eğlencesi
16:37 Zamlar sonrası Bodrum'da yüksek elektrik faturası eylemi yapıldı
16:31 Mahkeme salonundan atıldılar! Katledilen Azra'nın duruşmasında yumruklu saldırı
16:13 Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı
16:05 Eski CHP İzmir Milletvekili Veli Aksoy yaşamını yitirdi
15:57 Kanlıca'daki tarihi yalı için tahliye davası
16:02 Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece neden intihar etti!
15:57 Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 17:11:13. #1.11#
SON DAKİKA: BURDUR'DA ESNAFIN DA KAR KEYFİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement