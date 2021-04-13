Son dakika! Ev eşyası taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur 'da ev eşyası taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler