Burdur'da ev ve iş yeri dışında maske takma zorunlu oldu - Son Dakika

BURDUR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ev ve iş yerleri dışındaki ortamlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla, kentte maske takmak zorunlu hale getirildi. Kararda, "Koronavirüs salgınının yayılımının engellenmesinde en önemli unsur maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması olduğundan, vatandaşlarımızın evlerinin ve iş yerlerinin dışında bulundukları bütün ortamlarda maske takmaları zorunlu hale getirilmiştir. Bütün dış ortamlarda, cadde, sokak, meydan ve diğer ortak kullanım alanlarında maske takılması ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik olarak kolluk birimleri tarafından yapılan denetimler artırılacaktır" denildi.Karara göre berber, kuaför ve güzellik merkezleri tarafından, randevu ile hizmet verilen bütün müşterilerin isim ve telefon bilgileri günlük olarak düzenli şekilde kayıt altına alınacak ve yapılacak denetimlerde hazır halde bulundurulacak.