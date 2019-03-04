Son Dakika Haberleri: Burdur'da Ev Yangını

Burdur'da Ev Yangını

35 dakika önce

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Burdur'da Ev Yangını, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınabildi.

Yangın bugün öğle saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Bolat'a ait müstakil evde öğle saatlerinde yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle bütün evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınabildi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması can kaybı ve yaralanmanın önüne geçerken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:55 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara Hamamönünde Korkutan Yangın! Çok Sayıda İş Yeri Kül Oldu Beyoğlu'ndaki Yangın; Kavga Ettiği Arkadaşlarını Korkutmak İçin Evi Ateşe Vermiş

Beyoğlu'ndaki Yangının Şüphelisi Kaçarken Güvenlik Kameralarına Yansıdı Düğüne Gelen Kişiye Yaya Geçidinde Araba Çarptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:30:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]