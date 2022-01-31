Burdur'da evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu yaralandı - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Halil ve Hatice Köklü'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangının başladığı odada bulunan 3 yaşındaki Tevfik Emin ve 1,5 yaşındaki kardeşi Kerem ile anneleri Hatice Köklü yaralandı.

Vücutlarında ciddi yanık oluşan kardeşler ile hafif yaralanan anne, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalenin ardından ağır yaralanan kardeşlerden Kerem Köklü İzmir'e, Tevfik Emin Köklü ise Ankara'ya sevk edildi.