Burdur'da evden altın ve para çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir evden altın ve para çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evden 59 çeyrek altın ve 2 altın kolye ile 7 bin lira çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler H.Ş, İ.K. ve V.E. operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde çalınan ziynet eşyalarından 43 çeyrek altın ve 2 altın kolye ile 3 bin 925 lira bulundu.

Altınlar ve para sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.