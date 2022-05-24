Burdur'da evinde silah ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Burdur'da evinde silah ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

24.05.2022 15:23
Burdur'da evinde silah ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Burdur'un Çavdır ilçesinde evinde tüfek ve tabanca ürettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Burdur'un Çavdır ilçesinde evinde tüfek ve tabanca ürettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayır köyünde bir kişinin evinde silah ürettiği ve satış yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti

Belirlenen adreste yapılan aramada makineli tabanca, kurusıkı tabanca ve şarjörü, 4 av tüfeği, 2 şarjör, tabanca ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ile fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli İ.Ö. hakkında adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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