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Burdur'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü

6 saat önce

Burdur'un Yeşilova ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Burdur'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü, System.String[]

Burdur'un Yeşilova ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akça köyde yalnız yaşayan Sultan Türkan'ın (85) evinde yangın çıktı.

Binadan alevlerin yükseldiğini gören komşular, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından yapılan kontrolde Türkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Türkan'ın ilçe merkezinde yaşayan oğlu Hasan Türkan (59) AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin babası öldükten sonra 21 yıldır yalnız yaşadığını söyledi.

İki gün önce annesinin evini temizlediğini dile getiren Türkan, şöyle konuştu:

"Çok üzgünüm, annem kendi işini kendi görüyordu ancak iki günde, üç günde bir gelip ziyaret ediyordum. Yiyeceğini, içeceğini her şeyini getiriyordum. Biz garibanlıktan geldik, babam bekçilik yapardı, düğünlerde davul çalardı. Bu evi kendi imkanlarımızla yaptık. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Ablam genç yaşta öldü, tek çocuk ben kaldım. Annem çok dürüst, yardımsever bir insandı. Kaç yıldır tek başına kalıyordu daha önce böyle bir şey başımıza gelmemişti."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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