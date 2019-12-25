Burdur'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü - Son Dakika

Burdur'un Gölhisar ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Adnan Menderes Caddesi'ndeki iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Gölhisar Belediyesi itfaiyesi tarafından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 82 yaşındaki Mestura Kaya'nın cansız bedenine ulaştı.

Savcının incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi, Gölhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.