Burdur'da eylül ihracatı 19 milyon 808 bin 70 dolar oldu - Son Dakika

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Burdur'da eylül ihracatının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,34 artış gösterdiğini bildirdi.

Keyik, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ihracatının 19 milyon 808 bin 70 dolar olduğunu belirterek kentte en fazla ihracat yapılan ilk üç sektörün madencilik ürünleri, çimento, cam, seramik ve toprak mamulleri ile savunma ve havacılık sanayi olduğunu aktardı.

Madencilik ürünlerinde 13 milyon 245 bin 120 dolarlık ihracat yapıldığını ifade eden Keyik, şunları kaydetti.

"Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektöründe 4 milyon 50 bin 270 dolar, savunma ve havacılık sanayisinde ise 982 bin 50 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

2020'nin ilk 9 ayında şehrimizden 129 milyon 176 bin 100 dolarlık ihracat yapıldı.

Eylülde gerçekleştirilen ihracatta emeği geçenlere teşekkür ediyorum."