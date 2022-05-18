Burdur'da fenalaşan 16 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Burdur'da fenalaşan 16 yaşındaki çocuk öldü

18.05.2022 18:41
Burdur'da fenalaşan 16 yaşındaki çocuk öldü

Burdur'un Karamanlı ilçesinde fenalaşan yabancı uyruklu 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde fenalaşan yabancı uyruklu 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Manca köyü Deliktaş mevkisindeki bir tarlada sulama borularını taşıyan Suriyeli Abdürrahim El Muhammed (16) aniden rahatsızlandı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Kaynak: AA

Karamanlı, Suriyeli, Burdur, Güncel, Son Dakika

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