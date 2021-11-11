Burdur'da FETÖ'den 4 tutuklama - Son Dakika

Burdur'da farklı tarihlerde gözaltına alınan 15 FETÖ\PDY şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 15 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Hakkında işlem yapılan 3 şahıstan 2'si çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yakalama emri bulunan firari 2 şahıs da yakalanarak cezaevine gönderildi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında 10 şahıs, yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

(İHA)