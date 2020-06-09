Burdur' da FETÖ'nün emniyetin sözde mahrem sorumlusu tutuklandı - Son Dakika

Burdur' da FETÖ'nün emniyetin sözde mahrem sorumlusu tutuklandı

Burdur' da FETÖ'nün emniyetin sözde mahrem sorumlusu tutuklandı Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü mahrem yapı sorumlusu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ali Dinçer tutuklandı.

Burdur' da FETÖ'nün emniyetin sözde mahrem sorumlusu tutuklandı BURDUR - Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü mahrem yapı sorumlusu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ali Dinçer tutuklandı. FETÖ okullarında öğretmenlik yapan emniyet imamı Ali Dinçer, dün Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla Denizli'de yakalanarak, Burdur'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dinçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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