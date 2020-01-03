Burdur'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Burdur'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

7 saat önce

FETÖ'den Burdur merkezli Antalya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Burdur'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

FETÖ'den Burdur merkezli Antalya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2'si muvazzaf asker, 3'ü kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 5 şahıs yakalandı.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün haberleşme sistemi olarak kullandığı ankesörlü/sabit hatlar üzerinden ardışık olarak arandıkları tespit edilen 2'si muvazzaf asker, 3'ü kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 5 şahıs yakalandı.


Şahıslar Burdur merkezli, Antalya ve Şanlıurfa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Antalya, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:51 Kaynak: İHA
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