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Burdur'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

Burdur'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, eski Kara Harp Okulu öğrencisi 1 kişi ve eski Polis Akademisi öğrencisi 5 kişi gözaltına alındı.

Burdur'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Burdur'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, eski Kara Harp Okulu öğrencisi 1 kişi ve eski Polis Akademisi öğrencisi 5 kişi gözaltına alındı.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen eski Kara Harp Okulu öğrencisi 1 kişi ve eski Polis Akademisi öğrencisi 5 kişi, 26 Kasım'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Polis Akademisi öğrencisi 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Polis Akademisi, Burdur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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