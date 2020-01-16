Burdur'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evinde" yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evinde' yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Burdur'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evinde" yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Burdur'da FETÖ/PDY'nin

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen S.M.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli S.M.Y, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı Denizli'deki hücre evinde yakalandı.

Kente getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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