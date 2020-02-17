Burdur'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Burdur'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

9 dakika önce

Burdur'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele ve mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Burdur'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Burdur'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele ve mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmada Burdur, Balıkesir, Antalya, Ankara ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda F.E.Ö., Ö.U., Ö.G., U.I., F.T.Ç. ve M.G. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslardan F.E.Ö., Ö.U., Ö.G., U.I., F.T.Ç. sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken M.G. isimli şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: FETÖ firarisi İstihbarat Daire Başkan Yardımcısının eşi için kurdurduğu kopya düzeneği ortaya çıktı
Organ ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere operasyon kamerada Son dakika: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 500 bin liralık davasına karşılık 5 kuruşluk dava açtı Carrefour, Brezilya'da Makro'nun 30 mağazasını satın alıyor

Son Dakika Haberleri
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı
15:55 Mehmet Öncü, yeni klibini çıkarmaya hazırlanıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 17:56:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]