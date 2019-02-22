Son Dakika Haberleri: Burdur'da Fetö/pdy Operasyonu: 7 Gözaltı

Burdur'da Fetö/pdy Operasyonu: 7 Gözaltı

29 dakika önce

BURDUR'da, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Burdur'da Fetö/pdy Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
BURDUR'da, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Burdur merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Burdur merkez ve Bucak ilçesi ile Antalya, Gaziantep, İstanbul ve Kocaeli'nde yapılan baskınlarda, M.E.G., E.Y., F.M., E.İ.E., E.Ç., M.B. ve M.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin, silahlı terör örgütü tarafından askeri okullara yerleştirilerek, sabit telefon ile örgüt mensupları ile telefon görüşmesi yaptıkları, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı, örgüt talimatı doğrultusunda Bank Asya'ya para yatırdıkları, 'himmet' adı altında örgüte maddi destek sağladıkları, örgüt sohbetlerine katıldıkları, örgüt içerisinde öğrenci sorumluluğu yaptıkları iddia edildi. - Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:21 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bucak, Burdur, Güncel
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