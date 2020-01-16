Burdur'da FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesinde FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik hakkında terör örgütü üyeliğinden hapis cezası bulunan firari Y.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İlçede gerçekleştirilen operasyonda sahte kimlikle yakalanan Y.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Y.Y'nin Abant İzzet Baysal Üniversitesinden ihraç edilen eski araştırma görevlisi olduğu belirtildi.