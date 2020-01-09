Burdur'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Burdur'un Gölhisar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gölhisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017'den beri aranan ve hakkında terör örgütü üyeliğinden hapis cezası bulunan F.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İlçe girişinde durdurulan 15 HZ 516 plakalı araçta bulunan F.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.