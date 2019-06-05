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Burdur'da FETÖ şüphelisi avukat yakalandı

39 dakika önce

Burdur'da, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan avukat tutuklandı.

Burdur'da FETÖ şüphelisi avukat yakalandı, System.String[]
Burdur'da, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan avukat tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hakkında yakalama kararı olan avukat T.A'nın Bucak ilçesinin Karapınar köyünde bulunduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:04 Kaynak: AA
Burdur, Güncel
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