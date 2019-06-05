Burdur'da FETÖ şüphelisi avukat yakalandı
39 dakika önce
Burdur'da, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan avukat tutuklandı.
Burdur
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:04 Kaynak: AA
'da, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan avukat tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Antalya
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hakkında yakalama kararı olan avukat T.A'nın Bucak
ilçesinin Karapınar
köyünde bulunduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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