Burdur'da FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Burdur'da FETÖ şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de saklandığı tespit edilen FETÖ/PDY şüphelisi, Burdur'a getirilerek tutuklandı.

Burdur'da FETÖ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Denizli'de saklandığı tespit edilen FETÖ/PDY şüphelisi, Burdur'a getirilerek tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt içerisinde sözde Büyük Bölge Talebe Mesulü, Liseci, Bölgeci, Katalog Evliliği faaliyetlerinde bulunan, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve firari olarak aranan S.M.Y.'nin Denizli'de saklandığı tespit edildi. 'Gaybubet Evleri' olarak adlandırılan hücre evinde yakalanarak Burdur'a getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

Denizli, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:50 Kaynak: İHA
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