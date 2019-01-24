Son Dakika Haberleri: Burdur'da Fırtına Etkili Oldu

Burdur'da Fırtına Etkili Oldu

2 saat önce

Burdur'un Bucak ilçesinde fırtına etkili oldu.

Burdur'da Fırtına Etkili Oldu, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde fırtına etkili oldu.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan fırtına sonucu hükümet konağı ve Şehir Muhittin Çalışkan Anadolu İmam Hatip Lisesi önündeki bazı ağaçlar devrildi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik nedeniyle ağaçların devrildiği yol güzergahlarını bir süreliğine trafiğe kapattı.

Belediye ekiplerinin devrilen ağaçları kaldırmasıyla yol, taşıt trafiğine açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:51 Kaynak: AA

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