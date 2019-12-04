Son Dakika Haberleri: Burdur'da gazeteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Burdur'da gazeteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Burdur'da gazeteciler, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları seçti.

Burdur'da gazeteciler AA'nın

Burdur'da gazeteciler, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektikleri fotoğrafları inceleyen gazete imtiyaz sahipleri ve muhabirler seçtikleri fotoğraflar için oy kullandı.

Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü, "yaşam" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay", "spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy verdi.

Tuncel, yaptığı açıklamada, AA'nın medya alanında Türkiye'deki en köklü kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Sürekli kendini yenileyen AA'nın, çağın şartlarına ayak uydurarak ülkenin yüz akı bir kuruluş olduğunu dile getiren Tuncel, "AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasıyla dünyadan ve ülkemizden ilginç olayları etkileyici fotoğraflarla bizlere taşıyor." dedi.

Yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi Hasan Ali Daldal da "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını beğendiğini ifade etti.

Behçet Alkan, Özkan Bilgin, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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