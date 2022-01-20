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Burdur'da gazetecilere "SİBERAY Projesi" tanıtıldı - Son Dakika

Burdur'da gazetecilere "SİBERAY Projesi" tanıtıldı

20.01.2022 14:03
Burdur'da gazetecilere "SİBERAY Projesi" tanıtıldı

Burdur Emniyet Müdürlüğü, gazetecilere siber güvenlik farkındalığı oluşturma hedefiyle hayata geçirilen SİBERAY Projesi hakkında bilgi verdi.

Burdur Emniyet Müdürlüğü, gazetecilere siber güvenlik farkındalığı oluşturma hedefiyle hayata geçirilen SİBERAY Projesi hakkında bilgi verdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda basın mensuplarına yönelik düzenlenen tanıtımda toplantısında, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde geliştirilen SİBERAY Projesi anlatıldı.

Slayt gösterimiyle siber suçlar ve suçlara yönelik geliştirdiği mücadele yöntemleri aktarılan toplantıda basın mensuplarına bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, toplantıda yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatı proaktif bir görev anlayışıyla en üst seviyede insanların huzur, mutluluk ve güvenliğini sağlamak için bütün çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Suçluların ve suç örgütlerinin de teknolojiyi kullanarak çeşitli suçlarla vatandaşlara zarar verdiklerini dile getiren Bitirik, emniyet teşkilatının gelişen teknolojiyi en üst seviyede takip ederek önleyici çalışmalar yaptığını aktardı.

Bitirik, akıllı telefonların günümüzde toplumun en küçük ferdinin dahi kullandığını vurgulayarak, "Bizler de kadına karşı şiddeti önleyici 'KADES' programını, uyuşturucu ve benzer türdeki suçlara karşı 'UYUMA' projesini, sokak hayvanlarının korunmasına yönelik 'HAYDİ' projesini akıllı telefon uygulamaları geliştirdik. Bir diğer tehlike de her yaş ve gruptan vatandaşların maruz kaldığı siber suçlar alanındaki karşılaşılan risklerdir. Dolandırıcılık, terör, uyuşturucu, müstehcenlik gibi konularda insanların yaşadıkları tehlikeleri önlemek için geliştirilen 'SİBERAY Projesi' sizlerin desteğiyle halkımızı bilgilendirelim, farkındalık oluşturalım istedik. Başta çocuk ve gençlerimiz olmak üzere ekonomimizi, değerlerimizi, sağlık ve sıhhatimizi suçlulara ve suç örgütlerine yedirmeyelim diye bugün bu farkındalık çalışmasını yaptık." diye konuştu.

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Siber Suçlarla Mücadele, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da gazetecilere 'SİBERAY Projesi' tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da gazetecilere "SİBERAY Projesi" tanıtıldı - Son Dakika
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