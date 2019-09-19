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Burdur'da Gaziler Günü töreni düzenlendi

2 saat önce

Gaziler Günü kapsamında Burdur'da tören düzenlendi.

Burdur'da Gaziler Günü töreni düzenlendi, System.String[]

Gaziler Günü kapsamında Burdur'da tören düzenlendi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar, "Gazilik Unvanımız Atatürk'e dayanıyor" dedi.


Burdur'da düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü töreni Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesinin ardından Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Mareşal Rütbesi ile Gazilik unvanın verildiğini hatırlayan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar, "Gaziler Günü olarak kutladığımız 19 Eylül, aynı zamanda Türkiye Gaziler Derneği'nin kuruluş yıl dönümüdür. 19 Eylül Gaziler Günü, Kurtuluş Savaşı'nda, 1950'de Kore'de, 1974'te Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyetini korumak için mücadele eden asker, polis, korucu, muharip gaziler, ve tüm vatandaşların kahramanlık ve şeref günüdür. 19 Eylül, Türk halkının kahramanlığının cesaret ve fedakarlığının yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsının taçlandırıldığı bir gündür" diye konuştu.


Törene katılan Burdur Valisi Hasan Şıldak, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cenk Baburşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç törenden sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesini ziyaret etti. Dernek Başkanı Okyar Davetlilere ikramlarda bulundu. - BURDUR

19 Eylül Gaziler Günü, Türkiye, Burdur, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:17 Kaynak: İHA
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