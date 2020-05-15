Burdur'da gençler, sosyal mesafeye uymadı - Son Dakika

BURDUR'da, 4 saatliğine sokağa çıkma serbestliği tanınan 15- 20 yaş arası gençlerden bazıları sosyal mesafe kuralına uymadı. Sokaklarda devriye görevi yapan polis ekipleri, gençleri kuralları dikkate almaları konusunda uyardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15- 20 yaş arası gençler, bugün saat 11.00'den itibaren evlerinden çıktı. Arkadaşlarıyla buluşup, sokak sokak gezen ve açık havanın tasını çıkaran gençlerden bazıları ise sosyal mesafe kuralını dikkate almadı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Buna rağmen bazı gençlerin maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü. Ekipler sokağa çıkma izninin sona erdiği saat 15.00'te sokakta olan gençleri evlerine gitmeleri konusunda da uyardı. Polis ekipleri ayrıca Burdur Valiliği'nin ev iş yerleri haricinde de maske takma zorunluluğu getiren kararının ardından, 20 yaş üzerinde olup sokakta maskesiz gezen vatandaşlara da uyarıda bulundu.