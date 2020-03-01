Burdur'da göçmenler otogara akın ediyor - Son Dakika
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Burdur'da göçmenler otogara akın ediyor

6 saat önce

TÜRKİYE'nin göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki kararının ardından Burdur'da yaşayan çok sayıda göçmen, aileleriyle sınır kentlerine gitmek için şehirlerarası otobüs terminaline geldi.

Burdur'da göçmenler otogara akın ediyor, System.String[]

TÜRKİYE'nin göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki kararının ardından Burdur'da yaşayan çok sayıda göçmen, aileleriyle sınır kentlerine gitmek için şehirlerarası otobüs terminaline geldi.

Burdur'da ağırlıkla Afganistan uyruklu göçmenler yurt dışına gidebilmek için eşyaları ile Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldi. Burdur'dan Edirne'ye otobüs seferi olmayınca göçmenler önce İstanbul'a oradan da Edirne üzerinden Yunanistan'a ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.

Göçmenlerin sabah erken saatlerde başlayan umuda yolculuğu gece de devam etti. Burdur'dan iki günde 100'e yakın göçmenin İstanbul'a gittiği belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:35 Kaynak: DHA
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