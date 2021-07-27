Üye Girişi
Son Dakika | Görsel şölen sunan "mor bahçeler" bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladı - Son Dakika

Son Dakika | Görsel şölen sunan "mor bahçeler" bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladı

27.07.2021 11:26

Son dakika haberlerine göre Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Akçaköy Lavanta Deresi ve Burdur Gölü kenarındaki lavanta bahçelerini Kurban Bayramı tatilinde binlerce kişi ziyaret etti.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Akçaköy Lavanta Deresi ve Burdur Gölü kenarındaki lavanta bahçelerini Kurban Bayramı tatilinde binlerce kişi ziyaret etti.

Lisinia Doğa Proje Merkezi'nin bünyesinde Akçaköy Lavanta Deresi ve merkeze bağlı Karakent köyü ile Burdur genelinde toplamda 1900 dekarlık alanda susuz tarımı yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen lavanta bahçelerine bayram tatilinde ziyaretçi akını oldu.

Burdur Gölü manzarasıyla bütünleşen lavanta bahçeleri ile tek parselde 375 dekar arazide uçsuz bucaksız mor şölen sunan Akçaköy Lavanta Deresi'ne gelen tatilciler, doğada huzur buldu.

Merkezin kurucusu Öztürk Sarıca, AA muhabirine, görevlilerin yaptığı sayıma göre, bayram tatilinde lavanta bahçelerinin 70 bine yakın ziyaretçi çektiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı evde uzun süre kapalı kalan insanların tatili fırsat bilerek lavanta bahçelerine akın ettiğini belirten Sarıca, lavantanın görsel şöleninin insanları cezbettiğini aktardı.

Sarıca, insanların lavantanın kokusuyla ferahladıklarını vurgulayarak, salgının etkisinin kırılmasıyla gelecek yıllarda lavantaya olan ilginin artarak devam edeceğini kaydetti.

Lavantanın ekonomiye ve ekoturizme katkısının azımsanmayacak ölçüde olduğuna dikkati çeken Sarıca, "Bu hareketlilikten yöremiz de payına düşeni almış durumda." dedi.

Sarıca, lavanta turizminin katlanarak artacağına değinerek, şöyle konuştu:

"Bizim lavanta bahçelerimiz bir susuz tarım konseptinde. İnsanlara dağda, taşlık, verimsiz arazilerde de bu mor rengi yakalayabileceklerini, bunun tarımını yapabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Akçaköy'de kuraklıktan dolayı yüzde 30 fide kayıplarımız da oldu ancak biz bu alanları her yıl yeniliyoruz. Akçaköy Lavanta Deresi önümüzdeki yıllarda yine Avrupa'nın ve Türkiye'nin görseli en yüksek lavanta bahçesi olmaya devam edecek. Toplamda 1900 dekarlık alanda biz lavanta tarımı yapıyoruz. Bunun 750 dekarı tarımsal amaçlı araziler, 1150 dekarlık alan ise insanların gelip fotoğraf çektirmeleri için kurduğumuz bahçeler."

"Hepsi harika bahçeler"

Antalya Kumluca'dan Cafer Durukan, bayram tatilinde lavanta bahçelerini gezmeyi tercih ettiğini belirterek, "Sosyal mesafenin en iyi sağlandığı açık alanlardaki doğal güzellikleri ziyaret etmek bizim ve çocuklarımız için daha değerli." dedi.

Evde kapanmanın ardından doğada olmanın kendilerini rahatlattığına değinen Durukan, bozulmamış doğal ortamlardan olan lavanta bahçelerini beğendiklerini dile getirdi.

Esin Çiftçi de lavanta bahçelerini merak ettiği için geldiğini belirterek, "Lavanta Deresi gerçekten görmeye değer bir yer, herkese tavsiye ederim. Hepsi harika bahçeler." ifadesini kullandı.

İstanbul'dan gelen İsmail Çavdar ise bu tür kıraç arazileri lavanta ile tarıma, ekonomiye ve turizme kazandırmanın önemli olduğuna işaret etti.

İstanbul'dan gelen Sibel Bay da lavanta bahçelerini düzenli bulduklarını, bahçelere girdikleri andan itibaren aldıkları kokunun muhteşem olduğunu ifade etti.

Burdurlu Hatice Eryılmaz ise büyüdüğü toprakların her geçen gün bilinirliğinin artarak çok sayıda turisti ağırlamasından mutlu olduklarını dile getirdi.

Son Dakika | Görsel şölen sunan mor bahçeler bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladı
Son Dakika | Görsel şölen sunan mor bahçeler bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladı
Son Dakika | Görsel şölen sunan mor bahçeler bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladı
Son Dakika | Görsel şölen sunan mor bahçeler bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladı
Son Dakika | Görsel şölen sunan mor bahçeler bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladı
Son Dakika | Görsel şölen sunan mor bahçeler bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladı
Son Dakika | Görsel şölen sunan mor bahçeler bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladı
Son Dakika | Görsel şölen sunan mor bahçeler bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladı
Son Dakika | Görsel şölen sunan mor bahçeler bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladı

Burdur Gölü, Lavanta, Bayram, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Görsel şölen sunan 'mor bahçeler' bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka 12:27 Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı 12:18 Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı Genç kızın sır ölümü! Düğünden 12:08 Genç kızın sır ölümü! Düğünden "İşim var" diyerek çıktı, 2 gün sonra cansız bedeni bulundu
Genç şarkıcı Aleyna Tilki 12:04 Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi 11:51 TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış 11:49 Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış
Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi 11:45 Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız 11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız

Son Dakika Haberleri
12:27 Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor
12:21 Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü
12:18 Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı
12:05 PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti
12:03 Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı
11:50 TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi
11:44 Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi
11:15 Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor
11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız
11:04 Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi
Gaziantep'teki bir depoda yangın çıktı! Çevredeki evler boşaltıldı, yangına müdahale ediliyor Gaziantep'teki bir depoda yangın çıktı! Çevredeki evler boşaltıldı, yangına müdahale ediliyor         
12:45
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
Türk Hava Yolları'na Türk Hava Yolları'na "açık bilet" tepkisi! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyet sonrası isyan etti         
12:18
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı         
11:54
İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu         
11:50
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü         
11:43
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti         
11:01
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407 Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407         
10:51
Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı         
10:37
Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu         
10:29
Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi         
09:51
Yeni yasa devrede! Köpeğe tecavüz eden sapık bu kez elini kolunu sallayarak gidemedi Yeni yasa devrede! Köpeğe tecavüz eden sapık bu kez elini kolunu sallayarak gidemedi         
18:06
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 13:04:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Görsel şölen sunan "mor bahçeler" bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement