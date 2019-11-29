Son Dakika Haberleri: Burdur'da gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı
Son Dakika Güncel Burdur'da gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Burdur'da gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı

6 saat önce

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Burdur'da gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı, System.String[]

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütünün tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kentte ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen kara harp okulu eski öğrencisi T.Y.Ç. ve Polis Akademisi eski öğrencileri M.B, M.Ö, S.K, S.E. ve Ö.F.S, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Y.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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