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Burdur'da gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı
6 saat önce
Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:50 Kaynak: AA
Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütünün tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kentte ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen kara harp okulu eski öğrencisi T.Y.Ç. ve Polis Akademisi eski öğrencileri M.B, M.Ö, S.K, S.E. ve Ö.F.S, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Y.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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