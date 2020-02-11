Burdur'da güneş enerji sistemini tamir ederken çatıdan düşen kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da güneş enerji sistemini tamir ederken çatıdan düşen kişi öldü - Son Dakika

Burdur'da güneş enerji sistemini tamir ederken çatıdan düşen kişi öldü

6 saat önce

Burdur'da güneş enerji sistemini tamir etmek için çıktığı iş yerinin çatısından düşen kişi, hayatını kaybetti.

Burdur'da güneş enerji sistemini tamir ederken çatıdan düşen kişi öldü, System.String[]

Burdur'da güneş enerji sistemini tamir etmek için çıktığı iş yerinin çatısından düşen kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahrukatçılar Sitesi'nde kömür ticareti yapan Süleyman Tezcan (45), soğuk nedeniyle donan güneş enerji sistemini tamir için iş yerinin çatısına çıktı. Dengesini kaybeden Tezcan, yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Tezcan, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tezcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk babası Tezcan'ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:26 Kaynak: AA
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