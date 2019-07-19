Son Dakika Haberleri: Burdur'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
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Burdur'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

20 dakika önce

Burdur'un Bucak ilçesinde hacca gidecek vatandaşlar İlçe Müftülüğünce uğurlandı.

Burdur'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde hacca gidecek vatandaşlar İlçe Müftülüğünce uğurlandı.
Bucak Müftülük Camisi'nde düzenlenen uğurlama töreninde, 40 hacı adayı ve yakınları katıldı.
Törende konuşan Belediye Başkanı Emrullah Ünal, hacı adaylarından ülke ve ilçeleri için dua etmelerini istedi.
Bucak Müftü Yardımcısı İsmail Sofuoğlu da hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyerek yapılacak ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.
Kuran-ı Kerim ve ilahiler okunan törenin ardından hacı adayları dualarla uğurlandı.
Müftülük, Burdur, Bucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:46 Kaynak: AA
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