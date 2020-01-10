Burdur'da, hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Kuruçay köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ali Arkan (37) yönetimindeki 15 DE 289 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçtaki Rıza Arslan (46), Hurşit Ongun (41), Emine Çakmak (41) ve Hüseyin Mert Şahin (19) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.