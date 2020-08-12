Burdur'da halı saha işletmeleri haftada bir kez denetlenecek - Son Dakika

Burdur'da belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyete başlayacak olan halı sahaların haftada bir kez denetleneceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, halı sahaların İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderilen genelgede belirtilen hükümler çerçevesinde faaliyete başlayacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, halı sahaların haftada en az bir kez denetleneceği belirtildi.

Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verileceği aktarılan açıklamada, "Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.