Burdur'da hayvan ve oto pazarları kurulmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da hayvan ve oto pazarları kurulmayacak - Son Dakika

Burdur'da hayvan ve oto pazarları kurulmayacak

6 saat önce

BURDUR'da koronavirüs önlemleri kapsamında, hayvan pazarları ile oto pazarları kurulmayacak.

Burdur'da hayvan ve oto pazarları kurulmayacak, System.String[]

BURDUR'da koronavirüs önlemleri kapsamında, hayvan pazarları ile oto pazarları kurulmayacak.

Burdur Valiliği koronavirüs önlemleri kapsamında,kentte kurulan hayvan ve oto pazarlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, il merkezinde ve ilçelerimizde kurulan hayvan pazarları ve oto pazarlarının faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştur" denildi.


Koronavirüs, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:41 Kaynak: DHA

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