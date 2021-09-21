Hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Öte yandan kazada çok sayıda koyun telef oldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis , jandarma ve belediye kurtarma ekipleri sevk edildi.

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