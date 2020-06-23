Burdur'da heykeller maskelendirildi - Son Dakika

Burdur'da heykeller maskelendirildi

Burdur'da maske takmanın zorunlu olduğu dönemde farkındalık oluşturmak, vatandaşın bilincini artırmayı hedefleyen Burdur Belediyesi tarafından İstasyon Caddesi üzerinde yer alan heykellere maske takıldı.

Burdur'da maske takmanın zorunlu olduğu dönemde farkındalık oluşturmak, vatandaşın bilincini artırmayı hedefleyen Burdur Belediyesi tarafından İstasyon Caddesi üzerinde yer alan heykellere maske takıldı.


Vatandaşın yoğun olarak kullandığı İstasyon Caddesi üzerinde yer alan heykellere tek tek maske takan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 11 Mart tarihinden bu yana etkili olan edilen korona virüs salgınıyla mücadelede en önemli korunma yöntemlerinden bir tanesinin maske takma zorunluluğu olduğunu hatırlattı. Ercengz, " Aslında üç şey bizim için çok önemli. Sosyal mesafe, bireysel hijyen ve maske kullanımı. Vatandaşların ağız ve burunlarını kapatacak şekilde maske takma alışkanlığını kazanmalarının hastalığının yayılım hızının azalmasında önemli bir etken olduğu aşikar. Kentimizde farkındalık oluşturmak için heykellerimize maske takıyoruz. Vatandaş heykelleri maskeli gördükçe kendisini maske takma zorunluluğunda hisseder diye düşünüyoruz. Burdur halkına gösterdiği ve göstereceği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz " dedi - BURDUR

Ali Orkun Ercengiz, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:30 Kaynak: İHA

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