Burdur'da Hıdırellez kutlandı - Son Dakika
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Burdur'da Hıdırellez kutlandı

06.05.2022 18:47
Burdur'da Hıdırellez kutlandı

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Susuz köyünde Hıdırellez, kutlandı.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Susuz köyünde Hıdırellez, kutlandı.

Kavakdibi Mesire alanında sabahın erken saatlerinden toplanan köylüler, Kur'an-ı Kerim tilavetine katıldı.

Susuz Köyü Muhtarlığı ve hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık 2 bin kişiye yemek ikramında bulunuldu.

Muhtar Mehmet Dilek, şenlikte yaptığı konuşmada Hıdırellez'in köylerinde yaklaşık 100 yıldır kutlandığını söyledi.

Salgından dolayı şenliğin 2 yıldır yapılmadığını belirten Dilek, "Biz ecdadımızdan bu bayrağı, devraldık. Bundan sonra gelecek nesiller inşallah etkinliği devam ettirecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hıdırellez'imiz hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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Hıdırellez, Burdur, Susuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da Hıdırellez kutlandı - Son Dakika


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