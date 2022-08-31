Şüphelilerin eşkali ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonda B.Ş, M.B. ve K.I'yı gözaltına aldı, çalıntı malzemeleri de ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şirinevler, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Burdur'da hırsızlık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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