Son Dakika Haberleri: Burdur'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Burdur'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

1 saat önce

Burdur'da, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Burdur'da, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, salı günleri kurulan halk pazarına giden vatandaşların evlerine "kapı dili düşürme" tekniği kullanılarak girildiği ve hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bu kapsamda başlatılan çalışma sonucunda, kendilerini seyyar satıcı olarak tanıtan ve girdikleri evlerden ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, hamile olduğu öğrenilen bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:15 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



30 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı Şüphelileri: Seyyar Satıcıyız Hırsızların Seyyar Satıcı Yalanı Polisi Kandırmaya Yetmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Lideri Akşener'e: Bu Kadın Şirazeden Çıkmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 22:54:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]