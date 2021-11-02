İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Uyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

M.T. yönetimindeki 35 TNE 87 plakalı otomobil, Fethiye-Burdur kara yolu halk plajı mevkisinde ters şeritte ilerleyen Hasan Uyar (54) idaresindeki 15 NE 247 plakalı hurda arabası bağlı motosikletle çarpıştı.

Burdur 'da ters yönde ilerlemeye çalışan hurda arabası bağlı motosikletin otomobille çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Burdur'da hurda arabası bağlı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Felsefe öğretmeni öğrencisini tehdit etti: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum