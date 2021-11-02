Hurda arabası takılı motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Hurda arabası takılı motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü

BURDUR - Burdur'da ters yönde ilerlediği iddia edilen hurda arabası takılı motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye istikametinden Burdur'a gelen M.T. yönetimindeki 35 TNE 87 plakalı otomobil, il girişindeki plaj mevkiinde ters yönde ilerlediği ileri sürülen hurda arabası takılı 54 yaşındaki Hasan Uyar'ın kullandığı 15 NE 247 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken sürücüsü ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri Uyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından ekipler güvenlik önlemi aldı ve yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Uyar'ın cenazesi morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.T. ise ifadesi alınmak polis merkezine götürüldü.