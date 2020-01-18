Burdur'da huzurevi sakini için öğrenci ve öğretmenlerden sürpriz doğum günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da huzurevi sakini için öğrenci ve öğretmenlerden sürpriz doğum günü - Son Dakika

Burdur'da huzurevi sakini için öğrenci ve öğretmenlerden sürpriz doğum günü

6 saat önce

Burdur'da bir grup öğrenci ve öğretmen, huzurevinde kalan Yusuf Uzala'nın 64. doğum gününü kutladı.

Burdur'da huzurevi sakini için öğrenci ve öğretmenlerden sürpriz doğum günü, System.String[]

Burdur'da bir grup öğrenci ve öğretmen, huzurevinde kalan Yusuf Uzala'nın 64. doğum gününü kutladı.

Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Askeriye Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri başlattıkları "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında huzurevindeki yaşlıları mutlu ediyor.

Öğrenci ve öğretmenler bu kapsamda Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi'nde yaşayan Uzala için sürpriz doğum günü kutlaması organize etti. Kutlamada pasta kesen Uzala'ya hediyeler verildi.

Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Emin Aygün, projeyle öğrencilerin yardımlaşma duygusunu geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerin evlerinde hazırladıkları pasta ve börekleri yaşlılara ikram ettiklerini belirten Aygün, "Projeye destek veren öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Uzala da pastayı görünce çok şaşırdığını, unutulmadığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Çayboyu, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oğlunu öldürüp intihar eden anne ile ilgili yeni detay! Eşine "Eve geç gel" demiş
Hülya Avşar'ı arkadaşı uyardı: Projeyi söyleme Meteoroloji, yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi! İşte il il hava durumu Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunu yakalanma korkusu sardı! Sürekli yer değiştiriyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 19:57:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'da huzurevi sakini için öğrenci ve öğretmenlerden sürpriz doğum günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]