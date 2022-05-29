Burdur'da huzurevinde yangın tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Burdur'da huzurevinde yangın tahliye tatbikatı yapıldı

29.05.2022 17:14
Burdur'da huzurevinde yangın tahliye tatbikatı yapıldı

Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde huzurevinde yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde huzurevinde yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosu gereği, Üçdibek Mahallesi Atabey Caddesi'ndeki Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi'nde yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık, AFAD ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

AFAD gönüllerinin de destek verdiği tatbikatta huzurevi sakinleri binadan tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Binanın üçüncü katında mahsur kalan bir kişi ise itfaiye merdiveniyle balkondan alındı.

Tatbikatın ardından huzurevi sakinlerine yangına müdahale eğitimi verildi.

Burdur Afet ve Acil Durum Eğitim Şube Müdürü Ali Gökhan Toklu, gazetecilere, 2022'nin AFAD Başkanlığınca tatbikat yılı ilan edildiğini, bu nedenle il genelinde okullarda, mahallelerde, kamu kurumlarında, sanayi bölgelerinde ve huzurevlerinde afet bilinci artırmaya yönelik deprem ve yangın tahliye tatbikatları yaptıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Yangın, Burdur, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da huzurevinde yangın tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da huzurevinde yangın tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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